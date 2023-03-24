Глухов Марат Ильдарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.2011
Дочь: Глухова Диана Маратовна
Мать ребёнка: Шубина Яна Владиславовна
Рождение ребёнка
23.07.2014
Дочь: Глухова Ева Маратовнаа
Мать ребёнка: Шубина Яна Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Яна Владиславовна