Глухов Марат Ильдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Марат Ильдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2011

Дочь: Глухова Диана Маратовна

Мать ребёнка: Шубина Яна Владиславовна

Рождение ребёнка
23.07.2014

Дочь: Глухова Ева Маратовнаа

Мать ребёнка: Шубина Яна Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Яна Владиславовна

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