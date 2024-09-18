Степкин Илья Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепкин Илья Ульянович

Степкин Илья Ульянович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901

Отец: Степкин Ульян Васильевич

Мать: Степкина Анна Митрофановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_М_ запись - 85 род. Илья в село Брусенцево у крестьянин Степкин Ульян Васильев и законная жена Анна Мит... Показать все
Крещение
20.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_М_ запись - 85 род. Илья в село Брусенцево у крестьянин Степкин Ульян Васильев и законная жена Анна Мит... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.