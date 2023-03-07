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Евдокия Иванова

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Место рождения

Карак-Сирмы, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Около 1889 г.р.
Вычислено 1893 г.р.
Вычислено 1897 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Терновский Иван Алексеев

Мать: не указана

Карак-Сирмы, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Мария Ананиева

Отец ребёнка: Ананий Филимонов

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Муж: Ананий Филимонов

с.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Николай Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Филимонов

д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Антонина Ананиева

Отец ребёнка: Ананий Филимонов

Смерть
Неизвестно
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