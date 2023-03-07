Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: Терновский Иван Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Мария Ананиева
Отец ребёнка: Ананий Филимонов
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Муж: Ананий Филимонов
с.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Сын: Николай Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Филимонов
д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Антонина Ананиева
Отец ребёнка: Ананий Филимонов
Смерть
Неизвестно