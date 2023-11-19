Рыдевский Алексей Бонифатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти17.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1954
Дочь: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна
Смерть
17.02.1956
Рождение ребёнка
07.10.1956
Сын: Рыдевский Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна