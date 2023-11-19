Рыдевский Алексей Бонифатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдевский Алексей Бонифатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

17.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1954

Дочь: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна

Смерть
17.02.1956
Рождение ребёнка
07.10.1956

Сын: Рыдевский Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна

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