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Чернов Михаил Иванович

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

06.09.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1800

Отец: Чернов Иван Иванович

Мать: Чернова Ксения Ивановна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.05.1829

Дочь: Чернова Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Чернова Дарья Семёновна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.07.1837

Дочь: Чернова Феодосья Михайловна

Мать ребёнка: Чернова Дарья Семёновна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Дарья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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