Чернов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.09.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1800
Отец: Чернов Иван Иванович
Мать: Чернова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1829
Дочь: Чернова Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Чернова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
25.07.1837
Дочь: Чернова Феодосья Михайловна
Мать ребёнка: Чернова Дарья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Дарья Семёновна
Смерть
Неизвестно