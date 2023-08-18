Широков Иван (Ивашко) Минеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Иван (Ивашко) Минеев

Широков Иван (Ивашко) Минеев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Широков Миней (Минейко) Онцыфоров

Мать: не указана

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646