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Исян
Исян
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Дата смерти
После 1859
Пол
Мужской
Отец
Кусяп
Мать
Кутусова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Кусяп
Мать:
Кутусова ?
Смерть
После 1859
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