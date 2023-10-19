Исян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кусяп

Мать: Кутусова ?

Смерть
После 1859
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