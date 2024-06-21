Васюкович Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкович Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буторин Александр Федорович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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