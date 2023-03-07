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Колупаев Павел Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Колупаев Филипп Сидоров

Мать: Колупаева Ирина Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Колупаев Осип Павлов

Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Колупаев Лука Павлов

Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Колупаев Семен Павлов

Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Колупаев Авраам Павлов

Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Фетинья Епифанова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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