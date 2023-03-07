Колупаев Павел Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Колупаев Осип Павлов
Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Колупаев Лука Павлов
Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Колупаева Фетинья Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834