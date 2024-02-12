Ильина Екатерина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Екатерина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1948

Дочь: Ильина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
1950

Сын: Ильин Пётр Федорович

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Ильин Генадий Федорович

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
21.09.1954

Дочь: Ильина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
18.12.1956

Дочь: Ротманова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Ильина Луиза Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
11.09.1961

Дочь: Ильина Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
11.09.1965

Дочь: Ильина Галина Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Федор

Смерть
Неизвестно
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