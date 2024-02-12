Ильина Екатерина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1948
Дочь: Ильина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
1950
Сын: Ильин Пётр Федорович
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
01.09.1952
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
21.09.1954
Дочь: Ильина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
18.12.1956
Дочь: Ротманова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Ильина Луиза Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
11.09.1961
Дочь: Ильина Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
11.09.1965
Дочь: Ильина Галина Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Федор
Смерть
Неизвестно