Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно