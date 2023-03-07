Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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