Касмынин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2008
Сын: Касмынин Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2011
Дочь: Касмынина Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.2019
Дочь: Касмынина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности