Касмынин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касмынин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2008

Сын: Касмынин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2011

Дочь: Касмынина Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.2019

Дочь: Касмынина Анна Алексеевна

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Рождение ребёнка
16.04.2023

Сын: Касмынин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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