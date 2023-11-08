(Лапшина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лапшина) Мария Григорьевна

(Лапшина) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Григорий Петрович

Мать: Лапшина Варвара

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close