Аулов Сергей Жанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулов Сергей Жанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1985

Дочь: Аулова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Аулова Лидия Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Лидия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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