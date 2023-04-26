Тельнова (Назарова) Серафима Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова (Назарова) Серафима Владимировна

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Место рождения

д. Козловка Пильненский р-н Горьковской области

Дата рождения

10.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908

Отец: Назаров Владимир Николаевич

Мать: Семенова Екатерина Ивановна

д. Козловка Пильненский р-н Горьковской области
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тельнова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тельнова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1948

Сын: Тельнов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тельнов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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