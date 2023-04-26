Тельнова (Назарова) Серафима Владимировна
Место рожденияд. Козловка Пильненский р-н Горьковской области
Дата рождения10.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908
д. Козловка Пильненский р-н Горьковской области
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тельнова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тельнова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1948
Сын: Тельнов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Тельнов Александр Петрович
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно