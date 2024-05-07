Логунова (Тимофеева) Галина Павловна 12.02.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969

Отец: Тимофеев Павел Тимофеевич

Мать: Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
04.12.1989

Сын: Логунов Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1991

Дочь: Александрова (Логунова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1999

Дочь: Логунова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.11.2002

Дочь: Логунова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Логунова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович

Чайковский, Чайковский, Пермский край

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