Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969
Рождение ребёнка
04.12.1989
Сын: Логунов Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1991
Дочь: Александрова (Логунова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1999
Дочь: Логунова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.11.2002
Дочь: Логунова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Логунова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Логунов Алексей Иванович
Чайковский, Чайковский, Пермский край