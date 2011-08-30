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Тищенко Иван Григорьевич
Тищенко Иван Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Тищенко Григорий Михайлович
1981 г.р.
Мать
Тищенко Оксана Вячеславовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2011
Отец:
Тищенко Григорий Михайлович
Мать:
Тищенко Оксана Вячеславовна
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