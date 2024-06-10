Вешнякова Екатерина Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вешнякова Екатерина Стефановна

Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Яков Петрович

Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Вишняков Аврамий

Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вишняков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Вишняков Ефграф Петрович

Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1877

Сын: Вишняков Иван Петрович

Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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