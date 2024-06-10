Вешнякова Екатерина Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Вишняков Аврамий
Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1877
Отец ребёнка: Вешняков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно