Глушкова Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.?
Дата смерти18.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1953
Дочь: Акимова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич
Рождение ребёнка
14.08.1962
Сын: Глушков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич
Рождение ребёнка
10.01.?
Дочь: Суходольская Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Виктор Анатольевна
Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич
Смерть
18.06.?