Глушкова Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова Татьяна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.?

Дата смерти

18.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1953

Дочь: Акимова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1962

Сын: Глушков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич

Рождение ребёнка
10.01.?

Дочь: Суходольская Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Анатолий Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Виктор Анатольевна

Отец ребёнка: Глушков Анатолий Арсентьевич

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
18.06.?
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