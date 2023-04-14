Хайретдинов Насретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Насретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1952 г.р.
1955 г.р.
1957 г.р.
1960 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рамиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Сын: Шамиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Алия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Сын: Камиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмят

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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