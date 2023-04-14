Хайретдинов Насретдин
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рамиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Сын: Шамиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Алия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Сын: Камиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмят
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности