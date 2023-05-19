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Григорьева Луперья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Муж: Ларионов Василий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор Агаподов, Николай Семенов, Никифор Матвеев, Арсений Григорьев
Рождение ребёнка
17.05.1904 ст.

Дочь: Васильева Елена

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.

Дочь: Васильева Параскева

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область