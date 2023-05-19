Григорьева Луперья
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Муж: Ларионов Василий
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор Агаподов, Николай Семенов, Никифор Матвеев, Арсений Григорьев
Рождение ребёнка
17.05.1904 ст.
Дочь: Васильева Елена
Отец ребёнка: Ларионов Василий
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.
Дочь: Васильева Параскева
Отец ребёнка: Ларионов Василий