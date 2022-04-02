Нарцызова Тамарийка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова Тамарийка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1978

Муж: Нарцызов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Нарцызов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1984

Сын: Нарцызов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Алексеевич

Смерть
02.04.2022
Саратов
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