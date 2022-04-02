Нарцызова Тамарийка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Нарцызов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1984
Сын: Нарцызов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Алексеевич
Смерть
02.04.2022
Саратов