Наумов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.03.1902
Дочь: Григорьева (Наумова) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Горюнова Дарья Яковлевна
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно