Наумов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
17.03.1902

Дочь: Григорьева (Наумова) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Горюнова Дарья Яковлевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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