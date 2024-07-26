Обоскалова (--) Васса Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1857
Дочь: Обоскалова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Обоскалов Михаил Петрович
Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
12-24
Смерть
Неизвестно