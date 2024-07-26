Обоскалова (--) Васса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обоскалова (--) Васса Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обоскалов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1857

Дочь: Обоскалова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Обоскалов Михаил Петрович

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
12-24
Смерть
Неизвестно

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