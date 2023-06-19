Полюдова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова Авдотья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Полюдов Иван Осипович

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Полюдова Парасковья Осиповна

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Полюдова Парасковья тож Осиповна

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Осиповна

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Полюдов Григорий Осипович

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагия Осиповна

Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно