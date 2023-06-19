Полюдова Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Полюдова Парасковья Осиповна
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Полюдова Парасковья тож Осиповна
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Осиповна
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Полюдов Григорий Осипович
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Палагия Осиповна
Отец ребёнка: Полюдов Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно