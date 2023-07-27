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Тамбовцев Филипп Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Филипповна

Мать ребёнка: Тамбовцев Александра Логиновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тамбовцев Данил Филиппович

Мать ребёнка: Тамбовцев Александра Логиновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тамбовцев Павел Филиппович

Мать ребёнка: Тамбовцев Александра Логиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Александра Логиновна

Смерть
Неизвестно