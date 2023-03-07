Лысов Прокопий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.
Отец: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Лысов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Прокопьевна
Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Дочь: Лысова Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно