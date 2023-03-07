Лысов Прокопий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Прокопий Семёнович

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1727 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: Лысов Семён Ильич

Мать: Бакулина Меланья Михайловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Лысов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Прокопьевна

Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Дочь: Лысова Агафья Прокопьевна

Мать ребёнка: - Евдокия Михайловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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