Аверина (Вышегородцева) Анастасия Ивановна
Место рожденияТуровская казенная дача
Дата рождения1887
Дата смерти14.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Туровская казенная дача
Бракосочетание
06.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Цехановская Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Аверин Прокофий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1933
Отец ребёнка: Аверин Прокофий Матвеевич
Смерть
14.11.1959