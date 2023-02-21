Аверина (Вышегородцева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверина (Вышегородцева) Анастасия Ивановна

Аверина (Вышегородцева) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Туровская казенная дача

Дата рождения

1887

Дата смерти

14.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Туровская казенная дача
Бракосочетание
06.11.1909 ст.

Муж: Аверин Прокофий Матвеевич

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Цехановская Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Аверин Прокофий Матвеевич

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Аверин Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Аверин Прокофий Матвеевич

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
14.11.1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close