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Стародумова Дарья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Около 1712

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Стародумов Дей (Иван) Григорьев

Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Стародумов Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародумов Перфил Григорьев

Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Григорий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1712
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя