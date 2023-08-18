Стародумова Дарья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиОколо 1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Стародумов Дей (Иван) Григорьев
Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Стародумов Терентий Григорьев
Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародумов Перфил Григорьев
Отец ребёнка: Стародумов Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1712
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя