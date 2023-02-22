Манакова Агриппина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1884
Дата смерти06.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: Тельпугова Анна Зосимовна
Отец ребёнка: Манаков Зосима Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина
Отец ребёнка: Манаков Зосима Николаевич
Смерть
06.10.1966
Похороны
Неизвестно