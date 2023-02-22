Манакова Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакова Агриппина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1884

Дата смерти

06.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: Тельпугова Анна Зосимовна

Отец ребёнка: Манаков Зосима Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина

Отец ребёнка: Манаков Зосима Николаевич

Смерть
06.10.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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