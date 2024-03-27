(Ковтун) Мария Васильевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения08.03.1906
Дата смерти23.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1928
Сын: Ковтун Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Киев, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
18.05.1939
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Киев, Украина
Смерть
23.03.1977
Киев
Похороны
Неизвестно
с. Почва, Дубенского р-на, Ровенской обл.