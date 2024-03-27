(Ковтун) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковтун) Мария Васильевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

08.03.1906

Дата смерти

23.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
14.06.1928

Сын: Ковтун Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Киев, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Ковтун Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Киев, Украина
Смерть
23.03.1977
Киев
Похороны
Неизвестно
с. Почва, Дубенского р-на, Ровенской обл.
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