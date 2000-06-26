Молоканова Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолоканова Василий Матвеевич

Молоканова Василий Матвеевич

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

03.03.1910

Дата смерти

26.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1910

Отец: Молоканов Матвей Васильевич

Мать: Молоканова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1934

Сын: Молоканов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
26.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
?.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молоканова Анастасия Тимофеевна

Смерть
26.06.2000
д. Старая Александровка, Уфимского района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close