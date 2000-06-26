Молоканова Василий Матвеевич
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения03.03.1910
Дата смерти26.06.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1910
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1934
Сын: Молоканов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Молоканова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1938
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
26.03.1940
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1948
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
?.01.1950
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2000
д. Старая Александровка, Уфимского района