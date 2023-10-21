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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Гусева Татьяна Афонасьевнаа
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1924
Сын: Сырцов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
05.11.1928
Сын: Сырцев Николай Афонасьевич
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырцев Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Масады
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно