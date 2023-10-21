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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1910 г.р.
1924 г.р.
1928 г.р.
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НГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Гусева Татьяна Афонасьевнаа

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1924

Сын: Сырцов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Сырцев Николай Афонасьевич

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырцев Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Масады
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцев Афанасий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцев Афанасий Григорьевич

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