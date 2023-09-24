Корелина (Жена Михаила)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Корелин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Корелин Михаил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1787