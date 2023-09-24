Корелина (Жена Михаила) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина (Жена Михаила)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Корелин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Корелин Михаил Степанович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Михаил Степанович

Смерть
До 1787
Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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