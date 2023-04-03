Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти20.11.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Наум Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
20.11.1842