Ирина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

20.11.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Наум Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
20.11.1842
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