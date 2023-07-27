Ермоленко Татьяна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Татьяна Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1869 ст.

Сын: Ермоленко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно