Настасья Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Евстигнеева

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстигней

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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