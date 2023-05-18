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Труфанов Илья Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

08.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Труфанов Игнатий Андреевич

Мать: Акилина Потаповна

Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.03.1861

Сын: Труфанов Василий Ильич

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
04.10.1862

Дочь: Афанасия Ильинична

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
27.11.1863

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
01.11.1865

Дочь: Черных Стефанида Ильинична

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Труфанов Иван Ильич

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1878

Сын: Труфанов Захарий Ильич

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.12.1882

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
08.04.1910
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Катар желудка
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