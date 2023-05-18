Труфанов Илья Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти08.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Труфанов Игнатий Андреевич
Мать: Акилина Потаповна
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
06.03.1861
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
04.10.1862
Дочь: Афанасия Ильинична
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
27.11.1863
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
01.11.1865
Дочь: Черных Стефанида Ильинична
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Труфанов Иван Ильич
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
02.09.1878
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
31.12.1882
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Труфанова Татьяна Егоровна
Смерть
08.04.1910
Причина смерти: Катар желудка