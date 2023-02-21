Короткова Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Анфиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Пищикова Галина Александровна

Отец ребёнка: Коротков Александр

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Коротков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Коротков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Александр

Смерть
Неизвестно
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