Короткова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Пищикова Галина Александровна
Отец ребёнка: Коротков Александр
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Коротков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Коротков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротков Александр
Смерть
Неизвестно