Плотицын Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Плотицын Яков Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Побежимова Валентина Георгиевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотицына Марина Петровна
Мать ребёнка: Побежимова Валентина Георгиевна
Смерть
2012