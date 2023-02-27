Плотицын Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотицын Пётр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Плотицын Яков Петрович

Мать: Черданцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Побежимова Валентина Георгиевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотицына Марина Петровна

Мать ребёнка: Побежимова Валентина Георгиевна

Смерть
2012
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