Евсеев Сафрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Сафрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Александра

Нижнее Бишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Смерть
Неизвестно