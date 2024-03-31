Волкова Людмила Ивановна
Место рожденияПосёлок Сапёрное Ленинградской области
Дата рождения25.09.1952
Дата смерти04.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952
Отец: Волков Иван Петрович
Мать: Волкова Анна Васильевна
Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
30.06.1973
Сын: Волков Иван Юрьевич
Смерть
04.10.1974
Посёлок Сапёрное Ленинградской обл
Причина смерти отравление неизвестным ядом