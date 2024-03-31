Волкова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Людмила Ивановна

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Место рождения

Посёлок Сапёрное Ленинградской области

Дата рождения

25.09.1952

Дата смерти

04.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952

Отец: Волков Иван Петрович

Мать: Волкова Анна Васильевна

Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
30.06.1973

Сын: Волков Иван Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.10.1974
Посёлок Сапёрное Ленинградской обл
Причина смерти отравление неизвестным ядом
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