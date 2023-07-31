Назарова (Белова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Белова) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957

Отец: Белов Георгий Семенович

Мать: Белова Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
04.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1983

Дочь: Воробьева Александра Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Алексеевич