Назарова (Белова) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957
Отец: Белов Георгий Семенович
Мать: Белова Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
04.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1983
Дочь: Воробьева Александра Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно