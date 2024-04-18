Полищук Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Олександр Владимирович
Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полищук Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно