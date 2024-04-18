Полищук Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Олександр Владимирович

Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Безкоровайна Стефания Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безкоровайна Стефания Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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