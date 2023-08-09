Назар Антипов
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Антип Иванов
Мать: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаил Назаров
Мать ребёнка: Фекла Захарова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Назарова
Мать ребёнка: Фекла Захарова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Назаров
Мать ребёнка: Фекла Захарова
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское
Рождение ребёнка
1772
Сын: Матвей Назаров
Мать ребёнка: Фекла Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Захарова
Смерть
Неизвестно