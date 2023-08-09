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Назар Антипов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Антип Иванов

Мать: Фекла Ильина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаил Назаров

Мать ребёнка: Фекла Захарова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Назарова

Мать ребёнка: Фекла Захарова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Назаров

Мать ребёнка: Фекла Захарова

Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское
Рождение ребёнка
1772

Сын: Матвей Назаров

Мать ребёнка: Фекла Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Захарова

Смерть
Неизвестно