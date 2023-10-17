Ухова Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Ухов Николай Александрович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ухов Николай Александрович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Николай Александрович

Смерть
После 1916
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