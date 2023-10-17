Ухова Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Ухов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ухов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916