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(Коняхина) Анна Александровна
(Коняхина) Анна Александровна
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Древо
Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
25.09.2004
Пол
Женский
Отец
Коняхин Александр Анатольевич
1973 г.р.
Мать
Коняхина (Рябцева) Ирина Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2004
Отец:
Коняхин Александр Анатольевич
Мать:
Коняхина Ирина Александровна
Тула
, город Тула, Тульская область
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