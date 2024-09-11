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Дубровский Федор Павлович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 29. 13 февраля 1894 г. рожден, крещен 17. Федор. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф. 60 Оп. 1 Дело ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Между 1914 и 1918
Воинское звание: рядовой | Война: Первая Мировая война | 18-й Сибирск. запас. батал. | Участие в войне | Памяти героев Великой войны | Электронная база данных
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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