Дубровский Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894 ст.
№ 29. 13 февраля 1894 г. рожден, крещен 17. Федор. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф. 60 Оп. 1 Дело ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Между 1914 и 1918
Воинское звание: рядовой | Война: Первая Мировая война | 18-й Сибирск. запас. батал. | Участие в войне | Памяти героев Великой войны | Электронная база данных
Смерть
Неизвестно