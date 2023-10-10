Вьялкина Афанасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Афанасия Ивановна

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мамонова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Вьялкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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