Вьялкина Афанасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мамонова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Вьялкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Вьялкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно