Шепелева Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева Ирина Владимировна

Шепелева Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шепелев Владимир Иванович

Мать: не указана